Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıİ.K. idaresindeki 79 ACA 436 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 4'üncü kilometresinde park halindeki 79 ABV 297 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İ.K. idaresindeki 79 ACA 436 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 4'üncü kilometresinde park halindeki 79 ABV 297 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan V.K. yaralandı.
Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan