Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ç. yönetimindeki 79 ACF 082 plakalı motosiklet, Kilis-Hatay kara yolunun 5. kilometresinde, M.P. idaresindeki 40 DZ 550 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan G.I. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA