Kilis'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kilis-Öncüpınar kara yolunda meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki taşa çarparak devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 79 ABM 784 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 5'inci kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.H. Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel