Kilis'te Ormanlık Alanlara Girişler Yangın Riski Nedeniyle Yasaklandı

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Kilis Valiliği, orman yangınlarından korunmak amacıyla 30 Kasım'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Yangın riskinin yüksek olduğu dönemde piknik, ateş yakma ve diğer aktiviteler kısıtlanacak.

Kilis'te ormanlık alanlara girişler yangın riskine karşı 30 Kasım'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarından korunmak amacıyla bazı kararların alındığı, bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın riskinin yüksek olduğu Kilis il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP Genel Müdürlüğü AVBİS üzerinden avlanma izin belgesi alan, av turizmi kapsamında bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç 6831 Sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca, yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran'dan itibaren 30 Kasım'a kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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