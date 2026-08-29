Kilis'te Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Söndürüldü
Kilis'in Hicipoğlu köyü yakınlarında öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arasöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik eleman, 2 orman muhafaza memuru ve 12 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
KİLİS'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Hicipoğlu köyü yakınlarında öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arasöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik eleman, 2 orman muhafaza memuru ve 12 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı