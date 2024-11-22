Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Ömür Akkor Parkı Açıldı

Kilis'te Ömür Akkor Parkı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te ünlü şef Ömür Akkor'un isminin verildiği parkın açılışı yapıldı. Vali Tahir Şahin, parkın şehre hayırlı olmasını dilerken, Akkor da emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış etkinliği halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kilisli şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parkın şehre hayırlı olması temenni ederek, kent genelindeki yeşil alanların sayısının arması gerektiği dile getirdi.

Ömür Akkor ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne yapılan ve isminin verildiği parkı açmanın sevincini yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri parkı gezdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve vatandaşların katıldığı parkın açılışı halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Arka Sokaklar 692. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 691. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 22-23 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 26. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Kasım Haymana, Ayaş, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.