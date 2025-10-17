Kilis'te Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, muhtarların önemine vurgu yaptı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Karakuş, buradaki konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.
Mehmet Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel