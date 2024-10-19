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Kilis'te Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kilis'te Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karakuş, buradaki konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını söyleyerek, "Muhtarlık halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makama arz ederek, çözüme kavuşturma hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Bizler hem milletiz, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi ifa etmekteyiz." dedi.

Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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