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Kilis'te vatandaşlara aşure ikram edildi

Kilis'te vatandaşlara aşure ikram edildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kilis'teki Karakadı Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kilis'te vatandaşlara aşure ikram edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Karakadı Camisi'nde cuma namazının ardından program düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent sakinlerine aşure dağıtıldı.

Vatandaşlar, ikramdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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