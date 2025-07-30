Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kilis'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay, Hasan Özüberk Caddesi'nde meydana geldi.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.B.R. yönetimindeki 27 LL 004 plakalı otomobil, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi'nde B.Ç. idaresindeki 79 ACB 838 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki M.S, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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