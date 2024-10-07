Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te bir motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

B.S. idaresindeki 79 DD 285 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.P. ile D.G'ye çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsüyle yayalar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Necmettin Erbakan Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Yayalar 3-sayfa Güncel trafik Yaşam kilis

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.