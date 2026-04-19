Kilis'te Motosiklet Bebek Arabasına Çarptı: Baba ve Bebek Yaralandı

KİLİS'te motosikletin bebek arabasına çarptığı kazada R.G. (1) ile babası F.G. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet yaya geçidinde baba F.G. ile bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasında bulunan R.G. ile baba F.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ile bebek, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

