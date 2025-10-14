Haberler

Kilis'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Kilis'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
Kilis'te meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Elbeyli yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 01 BAJ 259 plakalı minibüs ile P.Y. idaresindeki 27 PY 332 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
