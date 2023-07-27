Kilis'te Metruk Bina Çöktü, Bir Kişi Yaralı Kurtarıldı

Kilis'te kullanılmayan bir metruk bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te, kullanılmayan metruk bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bölük Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı metruk binanın bir kısmı çöktü. Olayı görenler binaya çökmesinden kısa süre önce bir kişinin girdiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma ila enkaz altında kalan Mehmet Şükrü Atalar'ı çıkardı.Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.