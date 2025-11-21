Kilis'te Kurt Saldırısı: 3 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kilis'te kurtların saldırısına uğradığı değerlendirilen küçükbaş hayvanlardan 3'ü telef oldu, 2'si yaralandı.

Merkeze bağlı Tahtalı köyünde besicilik yapan Hannan Özçelik evinin yanındaki gittiğinde 3 hayvanın telef, 2 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Özçelik, koyunlardan oluşan 50 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sabah 05.50'de zeytine hasadına gitmek için kalktım. Köpeklerin havladığını duydum. Gelinim arayarak ağıldan kurt çıktığını söyledi. Geldiğimizde hayvanların 3'ü telef olmuş, 2'si de yaralanmıştı." dedi.

Özçelik, geçen hafta da köyde yine kurt saldırısında hayvanların telef olduğunu belirtti.