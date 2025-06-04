Kilis'te Kurban Bayramı İçin 3 Bin 162 Güvenlik Görevlisi

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla 3 bin 162 güvenlik personeli görev yapacak.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında polis ve jandarma olmak üzere 3 bin 162 güvenlik personeli ve 604 aracın görev yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."