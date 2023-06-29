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Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Recep Soytürk, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kilis'te onuncu dini bayramını geçirdiğini belirten Vali Soytürk, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve bayramlarını kutladı. Törende Belediye Başkanı Servet Ramazan ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kilis'te onuncu dini bayramını geçirdiğini belirten Vali Soytürk, "Kilis'te 5 yıllık görev süresince birçok tüm kurumlarla bir takım ruhu ile çalıştık. Tüm kurumlar ile bir takım gibi davrandık ve birbirimize katkı sunmaya çalıştık. Bu beraberliğin de ödüllerini aldık diye düşünüyorum." dedi.

Vali Soytürk, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Törende Belediye Başkanı Servet Ramazan ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kurban Bayramı Servet Ramazan Recep Soytürk Kilis Güncel Haberler

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