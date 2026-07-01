Kilis'te Koruyucu Aile Günü dolayısıyla program düzenlendi

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, çocukların aile ortamında büyümesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu anlatan Kalaylı, "Her çocuğun sevgiyle büyümeye, güven içerisinde yaşamaya ve geleceğe umutla bakmaya hakkı vardır. Bu noktada koruyucu ailelerimiz, çocuklarımız için güven kapısı, şefkat eli ve umut ışığı olmaktadır. Temennimiz, koruyucu ailelik konusunda farkındalığın daha da artması, daha fazla ailemizin bu iyilik hareketine katılması ve daha fazla çocuğumuzun sevgi dolu yuvalarla buluşmasıdır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş da bir çocuğun hayatını değiştiren sevginin, şefkatin ve merhametin en güzel örneklerinden biri olan koruyucu aileliğin önemine dikkati çekti.

Koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa kapı açmak değil gönül açmak olduğunu vurgulayan Tutaş, Kilis'te 16 koruyucu ailenin bulunduğunu kaydetti.

Programda çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.