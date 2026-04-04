Kilis'te 'Kim Var?' sanat etkinliği düzenlendi

Kilis'te, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, açılış konuşmasında, Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş usta çırak geleneğini yaşatmanın gururunu paylaştıklarını belirten Açıkgöz, "Bugün burada yalnızca bir tiyatro oyununu izlemeye değil, bir fikrin doğuşuna, bir medeniyet yürüyüşünün sahneye taşınışına tanıklık etmek üzere toplandık. 'Kim Var?' projesi, sadece bir okul etkinliği değildir. Bu oyun, değişen maarif anlayışımızın ve yenilenen eğitim öğretim kanununun ruhunu taşıyan bir eserdir. Artık biliyoruz ki eğitim yalnızca bilgi aktarmak değil, insanın kalbini, zihnini ve iradesini aynı potada yoğurabilmektir." dedi.

Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile marş ve türküler seslendirdi.

Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar eserlere eşlik etti

Vali Ömer Kalaylı, Hacıoğulları'na teşekkür ederek, hediye takdim etti, Hacıoğulları ise kendisine eşlik eden lise öğrencileri ile etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Yasin Elçi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.