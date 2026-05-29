Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Halil Tüfekçiyaşar için düzenlenen cenaze törenine Vali Ömer Kalaylı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Gazi, Türk bayrağına sarılı naaşıyla kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tüfekçiyaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ne getirildi.
Vali Ömer Kalaylı'nın da katıldığı törende, Tüfekçiyaşar'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kalaylı, merhumun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.
Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.