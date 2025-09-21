Haberler

Kilis'te Kayıp 100 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kilis'te Kayıp 100 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'te 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin başarılı arama çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Tamburalı köyünde hayvancılıkla uğraşan S.H, 100 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
