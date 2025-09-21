Kilis'te Kayıp 100 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'te kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Tamburalı köyünde hayvancılıkla uğraşan S.H, 100 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel