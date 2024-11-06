Kilis'te Kaybolan Buzağı Jandarma Ekiplerince Bulundu
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan bir buzağı, jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı arama sonucunda ormanlık alanda bulundu ve sahibine teslim edildi.
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan buzağı jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.
Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan H.D, buzağısının ahırda olmadığını görmesi üzerine kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Hayvanını bulamayan H.D, Kilis İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine köyün çevresinde detaylı arama yapan ekipler, buzağıyı köyün yakınlarında arazide buldu.
Hayvan, sahibine teslim edildi.