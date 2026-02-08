Kilis'te kaybolan alzaymır hastası bulundu
Kilis'te, 67 yaşındaki alzaymır hastası Ş.Y. kaybolduktan sonra arazide bulundu. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ailesine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide bulundu.
Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden alzaymır hastası Ş.Y. kayboldu.
Yakınlarının jandarmaya haber vermesinin ardından kayıp şahsı arama çalışmaları başlatıldı.
Devriyeler tarafından bölgede yapılan araştırmalar neticesinde kayıp şahıs arazide bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel