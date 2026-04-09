Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'in Hisar köyünde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Hisar köyünde hayvancılıkla uğraşan N.K, 4 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu 4 küçükbaş hayvan, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan