Kilis'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan 12 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla gerçekleştirilen arama çalışması sonucu bulundu ve sahibi D.D.'ye teslim edildi.
Musabeyli ilçesi Gündeğer Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan D.D, 12 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Dronla yapılan arama sonucu hayvanlar, köyün 5 kilometre ilerisindeki dağlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel