Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Kilis'te soğuktan korunmak için mangal yakan 23 yaşındaki Şahin Çiray, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ancak genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir evde Şahin Çiray (23), soğuktan etkilenmemek için mangal yaktı.
Bir süre sonra Çiray'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Çiray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiray'ın cenazesi incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel