Haberler

Kilis'te kar yağışı etkisini gösterdi

Kilis'te kar yağışı etkisini gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te sabah başlayan kar yağışı, çocukların kartopu oynayıp kaymasıyla keyifli anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

KİLİS'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kilis'te sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gün boyunca eksini sürdüren kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı. Kar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, daha önce tedbir alan belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı

Kahvehaneyi karıştırmaya kalktı, skandalın sonu böyle bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

Otel odasına girenler korkunç manzarayla karşılaştı
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı

Kahvehaneyi karıştırmaya kalktı, skandalın sonu böyle bitti
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi

Görüntüleri mide kaldırmaz! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?