Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Kilis'te başlayan kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Belediye ve ilçe ekipleri ulaşım için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Trafikte gözle görülür azalma yaşandı.

Kilis'te dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.

Kentte, kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
