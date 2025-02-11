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Kilis'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Kilis'te Kar Yağışı Etkili Oldu
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Kilis'in Musabeyli ilçesindeki köyler kar yağışıyla beyaza büründü, yollar açık tutuluyor.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Çakmak ve Bozkaya köyleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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