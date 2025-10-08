Haberler

Kilis'te Kadınlara Yönelik Bağımlılık Eğitimi

Kilis'te Kadınlara Yönelik Bağımlılık Eğitimi
Güncelleme:
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis'teki Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınlara bağımlılık konusunu anlatarak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı. Kumar bağımlılığı ile mücadele yolları ve YEDAM'ın sunduğu destekler hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, kumar bağımlılığı ile mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Özlem Yılıkoğlu tarafından detaylı bilgi verildi.

Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
