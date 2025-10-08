Kilis'te Kadınlara Yönelik Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis'teki Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınlara yönelik bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

Etkinlikte, kumar bağımlılığı ile mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Özlem Yılıkoğlu tarafından detaylı bilgi verildi.

Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.