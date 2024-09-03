Kilis'te Kaçakçılık Operasyonunda 17 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, sigara, içki ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 4 tabanca, 234 fişek, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 14 elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 240 paket sigara, 150 puro, 33 litre sahte içki, 2 sahte para, 15 kilogram çay, 14 bin 764 tıbbi ilaç, 139 bin 220 makaron ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan yakalama emri bulunan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.