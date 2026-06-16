Kilis'te jandarma ekipleri, boğulmalara karşı karadan ve havadan denetim yapıyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla baraj ve gölet çevrelerinde karadan ve havadan denetimle bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seve Barajı ve Uzunlu Göleti çevresinde vakit geçiren vatandaşlara suya girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek boğulma riskine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu ve uyarı broşürleri dağıttı.

Denetimlere dronla destek veren ekipler, bölgeyi boğulma olaylarının önlenmesine yönelik kamera sistemleriyle de takip ediyor.

Vatandaşlardan Mehmet Çiloğlu, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin kendilerini bilgilendirmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Serinlemek amacıyla baraj çevresine geldiğini belirten Çiloğlu, "Jandarmamız bölgede suya girilmemesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Halkımızı uyarması güzel bir şey. Yaz aylarında boğulma tehlikesi yaşanabiliyor. Bazı yerler derin, bazı yerler ise sığ. Bu nedenle istenmeyen olaylar meydana gelebiliyor." dedi.

Bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin yaz boyunca sürdürüleceği bildirildi.