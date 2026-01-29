Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek

Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde konuşlanan Kızılay kan alma aracına gelen jandarma personeli, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışı yaptı.

Kampanyayla hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de kan ihtiyacına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.