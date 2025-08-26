Kilis'te 'İl Yaşlılık Çalıştayı' Gerçekleştirildi

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Yaşlıların hayat kalitesini artırmak ve yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için sosyal hizmet merkezinde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, yaşlıların ülkemiz için kıymetli olduğunu söyledi.

Kentte yaşlılara yönelik yapılan çalışmalara her zaman katkı sağlayacaklarını belirten Demirbilek, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan 2025 Aile Yılı kapsamında ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile toplumun en önemli taşlarından birisidir. Bu kapsamda ilimizde Kilis Valimiz Tahir Şahin'in gayretleriyle yaşlılarımızın daha verimli vakit geçirmeleri için huzur konağının ilkini açtık. İkincisini de en kısa zamanda açacağız. İlerde bu konakların sayısını arttırmak ve yaşlılarımızın hizmetine sunmak istiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ali Çelik ise, yapılacak olan çalıştayın kente hayırlı olmasını dileyerek, "Bu çalıştay ile saygıdeğer büyüklerimizin ildeki mevcut durumunun öğrenilmesi, sosyal ekonomik ve sağlık temelli çeşitli sorunların ve ihtiyaçların tespiti ile özgü çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır." dedi.

Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.