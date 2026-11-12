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Kilis'te ikinci kattaki yangında dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi

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Kilis'te ikinci kattaki yangında dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi
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Kilis'te Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın evde hasara neden oldu.

Kilis'te bir evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde S.Ç'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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