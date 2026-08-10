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Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kilis'in Merkez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kilis'in Merkez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 34 HYL 832 plakalı otomobil ile E.O.K. (21) yönetimindeki KD-085-B plakalı otomobil, Ebulüle Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.O.K. ile araçlarda bulunan A.K. (40), O.E.K. (16) ile Ö.İ. (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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