Haberler

Kilis'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı 79 ABS 239 hafriyat kamyonu ile H.G.'nin kullandığı 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, ağır yaralı H.G.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek