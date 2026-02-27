Kilis'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı

KİLİS'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı 79 ABS 239 hafriyat kamyonu ile H.G.'nin kullandığı 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, ağır yaralı H.G.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı