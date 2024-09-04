Kilis'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan denetimlerde, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2 araçta yapılan aramalarda 510 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 elektronik sigara bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüleri B.O.Y ve H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan denetimlerde, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 2 araçta arama yapıldı. Kontrollerde 510 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüleri B.O.Y ve H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.