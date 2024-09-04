Kilis'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan denetimlerde, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 2 araçta arama yapıldı. Kontrollerde 510 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüleri B.O.Y ve H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.