Kilis'te geleneksel Lebeniye Günü etkinliği düzenlendi

Kilis'te Oylum Höyük'te her yıl nisan ayının son cuma günü geleneksel olarak gerçekleştirilen Lebeniye Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Oylum köyü sakinleri tarafından yapılan yoğurtlu çorba olarak bilinen lebeniye ve bulgur pilavı ziyaretçilere ikram ediliyor.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Oylum Höyük'ün bu toprakların hafızasını taşıyan en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Lebeniye Günü'nün insanları bir araya getirdiğini belirten Vali Kalaylı, "Bu etkinlik vatandaşları aynı sofrada buluşturan ve birlik duygusunu güçlendiren kıymetli bir gelenektir. Yıllardır aynı heyecanla sürdürülmesi, bu kültürün ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir. Bugün burada kurulan sofralar, geçmişten gelen bu anlayışın güçlü bir şekilde devam ettiğinin en açık göstergesidir. Bizler de bu mirası sahipleniyor, yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara yoğurtlu çorba olarak bilinen lebeniye ve bulgur pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
