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Kilis'te firari hükümlüler yakalandı

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerden biri yağma suçundan 30 yıl 8 ay, diğeri ise çocuğun cinsel istismarı suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. Helvacıoğlu Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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