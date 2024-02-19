Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ile dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.F.C'yi Kilis'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.