Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.F.C, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ile dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.F.C'yi Kilis'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.