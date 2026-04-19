Haberler

Kilis'te firari hükümlü kuyuda yakalandı

Kilis'te firari hükümlü kuyuda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B, evinin mutfak kısmındaki kuyuda yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin mutfağındaki kuyuda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B'nin Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi mutfakta üzeri tahta ve halıyla kapatılmış kullanılmayan su kuyusunda yakaladı.

Kuyuda yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda ise 5 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, 2 cep telefonu ve 5 fişek bulundu.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

