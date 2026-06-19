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Kilis'te evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.

Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki H.Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen M.M.K, M.Ö, S.G ve N.Ö, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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