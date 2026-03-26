Haberler

Kilis'te "Eğitime Bütüncül Bakış Çalıştayı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitime bütüncül yaklaşımı ele alındı. Eğitim modeli, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi değerler ve becerilerle bütünleştirerek eğitim anlayışına kapsamlı bir bakış kazandıran güçlü bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Açıkgöz, modelin düşünen, üreten, sorgulayan ve milli-manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman da çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kilis Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç'in yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarın da devam edecek çalıştayın çıktılarının raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

