Kilis İnsan Hakları Kurulu üyeleri basın mensupları ile buluştu
Kilis İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek insan hakları konusundaki çalışmalarını paylaştı. Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, hak arama özgürlüğü ve dezavantajlı grupların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kilis İnsan Hakları Kurulu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak başkanlığında polis evinde yapılan toplantıda, kurul üyeleri yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Toplantıda, vatandaşların hak arama özgürlüğünün güçlendirilmesi, kamu hizmetlerine erişimde eşitlik, dezavantajlı grupların korunması ve yerelde insan hakları farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Vali Yardımcısı Alsancak, insan haklarının evrensel değerler olduğunu belirterek bu alandaki hassasiyetin hem kamu kurumlarında hem de toplumun tüm kesimlerinde artmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
