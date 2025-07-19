Kilis'te Doğal Gaz Borusunda Patlama: Mahallede Panik

Kilis'te Doğal Gaz Borusunda Patlama: Mahallede Panik
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Kilis'te altyapı çalışmalarında doğal gaz borusunun patlaması sonucu alevler yükseldi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, mahallede panik yaşandı.

KİLİS'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğal gaz borusunda patlama oldu. Borunun patlaması sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye doğal gaz şirketi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler gaz kaçağı kontrollerini gerçekleştirdi. Patlamayla mahallede panik yaşandı. Muhtar Yaşar Kurt, gürültü duyulduğunu ve mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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