Kilis'te DEAŞ Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen R.B. isimli şüpheli tutuklandı.

KİLİS'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan R.B.'nin Kilis'te olduğunu belirledi. Ekipler düzenlediği operasyonla şüpheliyi gizlendiği adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
