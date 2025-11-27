Kilis'te Cinayet: Eş ve Eşi Tutuklandı
Musabeyli ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan karı koca tutuklandı. Olay, İbrahim Tilki'nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gelişti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
İlçeye bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki'nin, dün zanlı Mehmet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı Mehmet B'nin eşi Meryem B'yi de gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan karı koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
