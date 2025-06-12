Kilis'te Buğday Tarlasında Yangın: 150 Dönüm Zarar Gördü
Kilis'te çıkan bir yangın sonucunda Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında yaklaşık 150 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ekili araziye sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel