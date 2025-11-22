Kilis'te Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

KİLİS'te otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Suriye uyruklu Hüseyin Macmaho (18) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.U. (45) yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle, Suriye uyruklu Hüseyin Macmaho'nun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Macmaho, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Macmaho, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Macmaho, kurtarılamadı.Olayın ardından otomobilin sürücüsü B.U. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.